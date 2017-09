Ouragan : Appel à la solidarité de Monseigneur Riocreux

Message de l’évêque de Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélémy :

Devant l’ampleur des dégâts à Saint Barthélémy et à Saint Martin, iles du nord, les mots manquent en face de cette terrible catastrophe. Informé heure par heure sur le passage de l’ouragan Irma, j’ai pu parler au téléphone avec le Père Rossi ce matin, expliquant les destructions, dont celle du clocher de l’église de Gustavia, capitale de St Barth, 9000 habitants. Saint Martin, île française et hollandaise de 70.000 habitants a été très durement touchée. Et les informations montrent que les populations ont beaucoup souffert. Les trois églises, dont celle de Marigot ont été des lieux d’accueil pendant le passage de l’ouragan.

Nous attendons les nouvelles récentes dans la journée en faisant ainsi un premier bilan de ce terrible ouragan.

De nombreux messages de proximité et de solidarité nous sont arrivés particulièrement de France et de la Caraïbe. Je remercie tous ceux qui s’unissent à cette terrible catastrophe dans la prière et la solidarité.

Le Secours Catholique diocésain accueille tous les dons pour aider les populations dans cette épreuve et participer bientôt à la reconstruction.