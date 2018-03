Partenariat entre le diocèse de Nanterre et le diocèse copte de Gizeh en Égypte

Un partenariat entre le diocèse de Nanterre et le diocèse copte catholique de Gizeh en Égypte vient d’être lancé, par l’intermédiaire de l’Œuvre d’Orient et avec la participation de la Fondation Sainte-Geneviève.

Un tract a été diffusé dans les paroisses pour commencer à faire vivre ce partenariat autour d’un projet concret : la création d’un service d’ophtalmologie à l’hôpital Sainte-Thérèse d’Imbaba, géré par le diocèse de Gizeh.

Un document synthétique présente les différentes actions ou animations « clé en main » qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre de ce partenariat : organisation d’une action solidaire pour les plus jeunes et ados et aumôneries, bol de riz, course solidaire, vente de gâteaux, kermesse, marché de Noël… Conférences sur les chrétiens d’Orient et/ou les coptes par un intervenant référencé par l’œuvre d’Orient.