Pèlerinage Foi et Lumière à Lourdes avec Mgr Gobilliard

400 pèlerins, personnes handicapées et leurs familles, se retrouveront du 7 au 11 Avril 2018 à Lourdes avec Mgr Gobilliard (auxiliaire de Lyon), Tim Guénard, Philippe de la Chapelle (Directeur de l’OCH), et Marie-Hélène Mathieu (Fondatrice de Foi et Lumière).

Ce pèlerinage à Lourdes s’adresse d’abord aux communautés Foi et Lumiere de la Province Loire, Rhône et Auvergne. Mais il veut s’ouvrir largement à tous ceux qui le souhaitent en particulier aux familles concernées par le handicap mental ou à ceux qui veulent en devenir amis. Il s’agit d’une démarche de foi où nous ne demanderons par le miracle des corps mais celui des cœurs, porter l’épreuve ensemble, devenir des amis, changer notre regard et s’approcher un peu plus du Seigneur.

Regarder et aimer : c’est le résumé de notre vie terrestre et éternelle ! Ce thème s’enracine dans la phrase de Bernadette qui, racontant l’une des apparitions, disait : “elle me regardait comme une personne qui parle à une autre personne”. Le regard de Marie relève les humbles et les humiliés de notre monde : ceux qui doutent d’être une personne, ceux que le monde refuse de regarder comme des personnes.