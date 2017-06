Le Père Philippe Pottier vicaire général du diocèse de Sées

Le Père Philippe Pottier succédera à Mgr Pierre-Antoine Bozo, nommé évêque de Limoges. Le Père Philippe Pottier, curé de la paroisse bienheureux Marcel-Callo, dans la commune normande de Flers, deviendra le 1er juillet le nouveau vicaire général du diocèse de Sées. À 58 ans, il deviendra ainsi le plus proche collaborateur de l’évêque, Mgr Jacques Habert.

Une fois vicaire général, le Père Philippe Pottier restera curé de sa paroisse et doyen des six paroisses du pôle missionnaire de Flers. Il a déclaré dans la presse locale tenir à « rester un prêtre sur le terrain ». Il n’exercera pas sa charge de vicaire général à plein-temps et ne devrait quitter Flers que deux jours par semaine. En outre, il continuera d’assurer le rôle de chancelier, de missionnaire diocésain, et d’assurer des cours au séminaire de Caen.

Né à Saint-Clair-de-Halouze (Orne) en 1958, le Père Philippe Pottier a été scolarisé à Flers. Il a obtenu à Caen une maîtrise de Sciences économiques. Il s’interroge très jeune sur sa vocation et a aussi envisagé le professorat. Il suit sa scolarité jusqu’au bac et des études de sciences économiques à l’université où il obtient une maîtrise en 1980. Différents événements vont le conforter dans son choix : les scouts, l’aumônerie étudiante, une bible offerte par des amis pour ses 20 ans, l’interrogation d’un séminariste et un séjour à la communauté de Taizé. Après six années de séminaire et deux ans passés au Burkina Faso, il est ordonné prêtre en 1988. Il poursuivra des études en théologie morale jusqu’en 1990, à l’Institut catholique de Paris, tout en revenant à Domfront le week-end.

Il célébrera l’an prochain ses 30 ans de sacerdoce. Après 23 ans à La Ferté-Macé, il avait rejoint la paroisse de Flers en 2013.

