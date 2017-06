Suite à l’avis rendu le 27 juin 2017 par le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) sur la Procréation Médicalement Assistée (PMA), Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, chargé des questions bioéthiques pour les évêques de France, réagit et rappelle la position de l’Eglise à ce sujet. Il avoue que l’Eglise n’est plus là pour annoncer la vérité, mais pour “discerner” :