Première pierre de l’église du sanctuaire Notre-Dame des Anges

Le premier grand évènement du diocèse de Saint-Denis pour l’année pastorale 2017-2018, sur le thème « Bâtir sur le roc », a été marqué par la pose de la première pierre de la nouvelle église du sanctuaire Notre-Dame des Anges à Clichy-sous-Bois, lors d’un temps de prière et de bénédiction de l’assemblée, puis de l’emplacement de la nouvelle église, présidé par Mgr Pascal Delannoy :

« Dieu très saint (…) daigne bénir tes fis que voici : par leur travail et leurs dons, ils ont préparé ce lieu pour te construire une église; dans l’unité des coeur et dans la joie, ils sont venus nombreux à la fête d’aujourd’hui. Fais qu’ils célèbrent un jour la liturgie dans ton église avec la même unité et la même joie, avant de te louer éternellement dans les cieux ».