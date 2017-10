Le presbyterium de Lyon à Rome

Le cardinal Barbarin a emmené son auxiliaire, Mgr Gobilliard, ainsi que ses prêtres à Rome, dans la Ville Eternelle. Ils ont eu une audience avec chaque pape… Il semble que ce dernier ait profité de l’occasion pour évoquer la polémique à propos de l’exhortation Amoris laetitia. Le successeur de Pierre a mis en avant une “attitude“ plus que des techniques pastorales… Mais c’est bien l’un des objets de la lettre ouverte signée par plus d’une centaine de clercs et de personnalités intellectuelles : c’est son attitude qui pose question (comme on dit de nos jours) :