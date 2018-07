Quand La Croix tacle la CEF

C’est à propos des ordinations sacerdotales. Tandis que la CEF annonçait 125 ordinations cette année, La Croix n’en annonce que 114, dont 82 diocésains, et 32 au sein de congrégations religieuses ou de communautés. Et surtout, selon La Croix, un nouveau prêtre sur cinq est issu d’une communauté traditionaliste.

L’année 2018 verra l’ordination de 114 nouveaux prêtres en France en 2018, selon un décompte de La Croix. Un chiffre en baisse par rapport à l’année dernière, au cours de laquelle 133 prêtres avaient été ordonnés. Sur ces 114 prêtres, 82 sont des prêtres diocésains, dont une dizaine issue de communautés nouvelles ou de sociétés de vie apostolique. 6 sont notamment membres de la Communauté de l’Emmanuel, et 4 du Chemin néocatéchuménal. Les diocèses qui comptent le plus de nouveaux prêtres cette année sont Bordeaux et Paris, avec 6 ordinations. La baisse est sensible dans la capitale, après 10 ordinations en 2017, et 11 en 2016. Suivent les diocèses de Lyon, Versailles et Fréjus-Toulon (5 nouveaux prêtres), puis Évry (4).