Quel dialogue avec Emmanuel Macron ?

L’épiscopat rencontre le président de la République, ce soir aux Bernardins. Dans les milieux catholiques religieusement correct, on se félicite de ce dialogue. Au-delà des mots “dialogue”, “valeurs”, “parole attendue”, “artisans de paix”,… l’épiscopat aura-t-il le courage de poser le constat de nos divergences irréconciliables, sur le respect de la vie, de la conception à la mort naturelle, l’eugénisme qui permet aujourd’hui l’élimination des enfants trisomiques, la défense de la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme, la liberté scolaire encore attaquée récemment ?…

3 courtes interventions introduiront celles de Mgr Georges Pontier, président de la Conférence des évêques de France, et celle d’Emmanuel Macron. Trois témoignages de personnes «en fragilité» :

Chaque témoin parlera avec son binôme, qui l’aide concrètement au jour le jour. Le secrétaire général de la Conférence des évêques, le père Olivier Ribadeau Dumas, principal penseur et artisan de cette initiative, explique:

«Nous sommes sensibles au fait que le président de la République attache plus d’importance à l’apport des religions dans la société française. Quant à nous, nous nous situons dans l’esprit du document que nous avions publié en 2016, avant les élections, et qui visait à redonner du sens à la politique en retrouvant ses vraies lettres de noblesse.»

«Beaucoup de politiques, d’universitaires, nous disent que la parole de l’Église catholique est attendue dans la société. Nous entendons, par cette manifestation inédite, répondre à cette attente en lançant un dialogue. Ce n’est donc pas une croisade et encore moins un acte de résignation. C’est une contribution, un apport positif de l’Église au débat de société autour d’une question centrale: quelle société voulons-nous construire ensemble?»

Sans aucun doute, il sera question de bioéthique et de l’accueil des immigrés, mis sur le même plan par l’épiscopat. Pour Mgr Giraud,

« Face à de mauvaises conceptions de la laïcité, ce sera aussi l’occasion d’en redire notre conception. Et de poser la question, plus largement, de quelle société nous voulons pour demain. »

Tugdual Derville, délégué général d’Alliance Vita, espère… :

« J’attends qu’elle ne soit pas une réunion dans une stratégie mondaine, mais une vraie rencontre ». « Indépendamment du président de la République, c’est déjà une première de réunir des personnalités catholiques aux Bernardins. Vis-à-vis de lui, c’est une manifestation de notre unité et de la cohérence de nos différents engagements. Trop souvent, à mon avis, on sépare les chrétiens en différents camps politiques ou sociétaux, or tout est lié. »