Rassemblement pour le maintien de la croix à Ploërmel

Né d’une volonté de quelques ploërmelais opposés à la décision du conseil d’État, le collectif #TouchePasMaCroix organise le dimanche 26 novembre à 15h un grand rassemblement de soutien à la statue et sa croix à Ploërmel.

La mobilisation pour la manifestation enregistre déjà un grand succès sur les réseaux sociaux. En moins d’une semaine, 2000 personnes ont signé l’appel du collectif #TouchePasMaCroix sur Change.org. Des personnes ont prévu de venir de très loin, de Normandie, de Sarthe, de Vendée, à cet événement qui fera date.

Le collectif #TouchePasMaCroix à l’honneur et le plaisir de convier la presse et les médias au rassemblement pour le maintien de la statue et de sa croix. Plusieurs élus et personnalités locales ont apporté leurs soutien à l’appel du Collectif #TouchePasMaCroix Lors de cette manifestation unitaire et transpartisane, des orateurs de plusieurs organisations politiques, syndicales ou associatifs ont été convié. La liste définitive des orateurs est entrain d’être finalisé et sera transmise à la presse et au média en milieu de semaine prochaine.