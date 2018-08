Réforme des paroisses dans le diocèse de Nevers

Mgr Thierry Brac de La Perrière, évêque de Nevers, a signé le 20 mai des orientations pastorales pour réformer les paroisses. Cette lettre, longue de 4 pages, est accessible est ligne. En voici les étapes :

En préalable, l’évêque constate :

Nos paroisses ne participent plus guère en tant que telles au tissu social et leurs activités se sont fortement réduites. Parmi les trois dimensions fondamentales de l’activité de l’Eglise – annoncer le Christ, le célébrer, le servir dans ses frères et sœurs – la dimension liturgique a pris le pas sur les deux autres. En avançant vers de nouvelles unités paroissiales, c’est l’ensemble de la mission de l’Eglise qu’il nous faut retrouver : l’annonce de l’Evangile à tous, l’initiation chrétienne des enfants, des jeunes et des adultes, la formation continue des disciples du Christ, une vie sacramentelle renouvelée, une vie fraternelle renforcée et ouverte sur les autres, une prise en compte des questions qui touchent la société, une présence aux différentes pauvretés qui sont sur nos territoires, en bref l’amour du Christ vécu, célébré et annoncé au sein de communautés chrétiennes unies et ouvertes sur le monde. On rejoint là les « cinq essentiels » que nous avons commencé à repérer depuis l’assemblée diocésaine de 2016 : être fils et filles de Dieu (adoration, prière) ; être frères et sœurs dans le Christ (fraternité) ; être disciples du Christ (formation) ; être serviteurs au nom du Christ (services, ministères) ; être apôtres envoyés par le Christ (annonce de l’Evangile).