Les réserves de Mgr Macaire contre une établissement mixte

Le diocèse de la Martinique et la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique informent le public, les autorités et les fidèles catholiques que l’annonce de l’ouverture en septembre 2018 d’un « collège catholique mixte Sainte-Marie Notre-Dame sur la commune de Sainte-Luce » n’émane en rien des services diocésains. Il semble s’agir d’une initiative totalement privée qui n’est aucunement sous l’autorité de l’Archevêque et qui ne bénéficie d’aucun soutien, d’aucune approbation ni d’aucune garantie de la part de ses services.

L’emploi du terme « catholique », l’utilisation de l’image de Monseigneur Macaire et l’annonce de « messe à l’école » s’avèrent totalement indus et n’ont fait l’objet d’aucune demande. C’est pourquoi les autorités diocésaines se réservent la possibilité d’entreprendre toute action nécessaire pour rétablir la vérité.

La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique tient à la disposition du public la liste des établissements membres de son organisation.