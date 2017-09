Saint Vincent Ferrier revient dans le diocèse de Vannes

Saint Vincent Ferrier, dominicain espagnol, après avoir parcouru l’Europe, est venu à la demande du duc Jean V prêcher en Bretagne. Il est arrivé à Questembert le 3 mars 1418, et est mort à Vannes le 5 avril 1419. Aussi Mgr Raymond Centène, évêque du diocèse de Vannes, a souhaité un Jubilé saint Vincent Ferrier de mars 2018 à juin 2019. De nombreuses festivités sont déjà en préparation : pèlerinages et veillées spirituelles, spectacles et théâtre de rue, concerts et Fest Deiz, …

Afin de mieux apprécier l’humanité, la sainteté et la « modernité évangélisatrice » de ce saint médiéval, un site internet vient d’être ouvert, inauguré par Mgr Centène le mardi 26 septembre dans les locaux de l’Université catholique de l’Ouest/Bretagne sud (UCO/BS).

Le site est déjà bilingue (français et espagnol), bientôt quadrilingue (anglais et… breton).

Saint Vincent a préféré quitter son ami Benoît XIII, pape en Avignon, plutôt que de cautionner le Schisme d’Occident (deux puis trois papes simultanés !). Par le témoignage de sa vie enracinée dans la prière et les sacrements d’une part, grâce à ses talents alliant charité et vérité, prudence et perspicacité d’autre part, il a largement contribué à résorber ce schisme (Concile de Constance, 1414-1418).

Il est allé au devant des juifs et des musulmans d’Espagne pour leur apporter la Bonne Nouvelle, montrant un profond respect pour ses interlocuteurs, une connaissance érudite de leur religion et une pratique édifiante des vertus évangéliques.

Il s’est rendu à plusieurs reprises à la cour des monarques de son temps pour aider à résoudre les conflits en cours (succession d’Espagne et Guerre de Cent Ans), dans un esprit constant de justice, de conciliation et de réconciliation.

Il a porté une grande attention aux conditions de détention des prisonniers, aux pauvres, aux malades, aux orphelins et aux familles désunies, créant des associations d’entraide, réalisant de nombreux miracles de guérison physique et spirituelle.