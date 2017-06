Les saucisses halal du vendredi à la paroisse

La la feuille d’annonce du 25 juin au 2 juillet des paroisses du doyenneté de Dole annonçait un pique nique avec des saucisses halal (des saucisses de poisson sans doute en ce vendredi…) :



Une paroissienne (et un certain nombre de lecteurs du Salon beige visiblement) a téléphoné à la cure de Dole (03.84.72.20.25) pour en savoir plus : qui organise ce repas ? est-ce que la viande est fournie par les organisateurs ? Pourquoi la viande devrait être halal ? La personne n’a pas su répondre et doit se renseigner auprès du curé de la paroisse.

La nouvelle feuille d’annonce du 25 juin au 2 juillet a été modifié sur le site internet de la paroisse de Dole et la phrase problématique “les saucisses et merguez seront hallal” a été supprimée. Par contre, je ne sais toujours pas si la viande est fournie pour ce repas par la paroisse.

Ce n’est pas un cas isolé : en l’église Sainte-Marie Madeleine de Massy, à la messe du dimanche soir 18h , le 25 juin, il a été annoncé que dimanche prochain, après la messe, serait organisé un pique-nique – à pourvoir en victuailles par les paroissiens- auquel serait invitées toutes les religions de Massy. Il fut expressément rappelé que “certaines religions ont des interdits alimentaires, et que ce serait un manque de respect à leur égard que d’apporter des nourritures que certains ne pourraient pas consommer”. Respect humain…