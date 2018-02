Une journée de mutualisations de pratiques co-organisée le 7 mars par le secrétariat général de l’enseignement catholique et les Apprentis d’Auteuil vise à aider chaque établissement de contribuer à la scolarisation des mineurs migrants non accompagnés.

La situation des Mineurs non accompagnés (MNA) devient de plus en plus préoccupante en France. D’après les statistiques du ministère de la Justice, ils pourraient être passés de 18000 en juin 2017 à 25000 en ce début d’année.

De nombreuses initiatives existent au sein de l’Enseignement catholique, permettant de scolariser ces jeunes, en lien avec différentes structures d’accueil et d’accompagnement. Mais elles demeurent insuffisantes.

Nombreux sont celles et ceux, au sein de l’Enseignement catholique, qui aimeraient pouvoir contribuer, mais ne savent pas comment s’y prendre, dans un domaine dont ils ne maîtrisent pas les cadres, les contraintes, les obligations.

C’est la raison pour laquelle le Secrétariat général de l’Enseignement catholique, en association avec Apprentis d’Auteuil qui a développé une compétence particulière en la matière, organise une journée d’information à destination des chefs d’établissement et des directeurs diocésains ou de leurs collaborateurs.

Cette journée a pour but de permettre à des établissements de tenir leur rôle de scolarisation sans pour autant avoir à prendre en charge toutes les dimensions de l’accueil des MNA.

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer » : comme le souligne le Pape François, « conjuguer ces quatre verbes à la première personne du singulier et à la première personne du pluriel constitue un devoir de justice, de civilisation et de solidarité ».

Nous lançons ici un appel solennel aux chrétiens et à tous les hommes et les femmes de bonne volonté pour qu’au sein de leur paroisse, d’un collectif, d’un mouvement ou d’une association, ceux qui le peuvent, s’engagent sur l’une ou l’autre de ces priorités ».

Mgr Georges Pontier

Archevêque de Marseille et psdt de la CEF

Mgr Georges Colomb

Évêque de La Rochelle et Saintes – Membre de la pastorale des Migrants

Mgr Denis Jachiet

Évêque auxiliaire de Paris – Membre de la pastorale des Migrants

