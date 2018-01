A l’occasion de la messe annuelle de rentrée des chefs d’établissements catholiques d’enseignement, Mgr Aumonier, évêque de Versailles, a remis à chacun une lettre pastorale dédiée : « Eduquer l’homme à toute son humanité – le chef d’établissement et l’originalité de l’enseignement catholique. » Du rôle des chefs d’établissements, à la place de la pastorale et celles des parents, nous revenons plus en profondeur avec l’évêque de Versailles sur la spécificité de l’enseignement catholique et sa mission.