Un denier pour leur acheter une soutane ?

Les diocèses de Perpignan, Montpellier, Nimes et Carcassonne organisent conjointement la collecte du denier 2018. Cela permet d’effectuer des économies en terme de communication. Dans ce cadre, il s’agissait de réaliser un visuel avec des catholiques et un jeune prêtre. C’est un jeune prêtre de Perpignan qui est proposé et fait l’objet de la photo. Il n’y a plus beaucoup de jeunes prêtres et ces derniers ont tendance à ne pas adopter le look débraillé de leurs aînés. Il se trouve qu’il porte donc habituellement la soutane. Le visuel est réalisé et il est présenté aux responsables des diocèses. Une vidéo est même montée dans laquelle on le voit dans ce qui deviendra le visuel du denier :



3 diocèses refusent le visuel et abusent de photoshop pour corriger le tir : on lui ajoute un jean et on masque les boutons de sa soutane.

Le seul diocèse qui a eu le courage de conserver la photo d’origine n’est même pas celui du prêtre mais celui de Carcassonne :