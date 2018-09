Un établissement catholique est une communauté de vie où chacun est respecté

Les 130 directeurs d’établissements de l’Enseignement catholique de la Mayenne ont fait leur rentrée lundi 27 août à Château-Gontier. Mgr Thierry Scherrer a dit aux directeurs d’établissements :

C’est l’objet même d’un projet d’établissement que de permettre à cette parole de prendre chair dans l’existence de chaque enfant ou jeune. Cette parole vit chaque fois que nous aidons les jeunes à découvrir les talents dont ils sont porteurs ; chaque fois que nous donnons aux plus malchanceux, les moyens de réussir, chaque fois que nous nous faisons protecteurs des plus fragiles et de ceux que la vie a le moins gâtés”. Dire à quelqu’un qu’il est aimé de Dieu, est libérateur ; le grand défi de ce synode c’est de permettre au plus grand nombre de personnes, de s’approprier ces mots, d’en faire le centre de leur vie : “Tu es aimé de Dieu”.

[…] on sait que le plus grand drame de l’existence c’est de ne compter pour personne. Quand aucun être ne pose un regard bienveillant sur nous c’est la désespérance qui envahit le coeur et la vie. Tout sourit, au contraire à celui qui se sait aimé. Quand on se sait aimé, on reprend confiance, revient l’estime de soi, on s’ouvre aux autres, on devient créatif et entreprenant. Prendre conscience d’être aimé est libérateur, source de joie, et combien notre monde d’aujourd’hui, cruel, attend ce message.

[…] C’est cela un établissement catholique, un laboratoire d’idées nouvelles, une communauté de vie où chacun est respecté dans sa singularité, sa différence ; où l’on devient expert en relations humaines ; où la recherche de ce qui fait grandir l’homme et sa dignité, maintient le coeur dans l’espérance et la joie.