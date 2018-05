Comme chaque 1er mai, le sanctuaire de Notre Dame du Laus célébrait les apparitions de la vierge Marie à Benoite Rencurel dont on célèbre d’ailleurs cette année les 10 ans de la reconnaissance officielle. Le processus de béatification de la petite bergère du Laus est en cours et exige désormais l’attribution de son intercession dans un miracle. Alors à la fin de son homélie, Monseigneur Xavier Malle, l’évêque de Gap et d’Embrun s’est adressé à la Vierge Marie et lui a demandé un miracle :