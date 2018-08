Un nouvel institut pour former les laïcs à l’évangélisation des musulmans

A la demande d’un groupe de laïcs profondément engagés dans la foi et soucieux de l’annonce de l’Evangile auprès des autres minorités religieuses en Europe, Monseigneur Rey a accueilli dans le diocèse de Toulon cette première école d’évangélisation spécialisée dans l’annonce de l’Evangile auprès des musulmans et des autres minorités religieuses.

26 millions en Europe, ils représentent un défi. Il est plus qu’urgent qu’une génération d’apôtres missionnaire soit formée sur l’Islam, son origine, ses textes, ses pratiques.

L’institut dirigé par les plus grands spécialistes de l’Islam, dont des convertis a pour but d’offrir aux étudiants les bases de la théologie chrétienne et les outils pour évangéliser les périphéries comme le rappelle le Pape François. ​

Le diocèse de Toulon a accueili le premier Institut de Formation au Dialogue Missionnaire le 15 août 2018, il est placé sous l’autorité, la surveillance et la bienveillance de Monseigneur Dominique Rey, évêque du diocèse de Toulon et est ouvert aux chrétiens de toutes confession.

Le calendrier des formations se trouve ici.

Voici le corps enseignant :