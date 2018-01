Un prêtre mis en examen pour vol

Message de Mgr Dufour, archevêque d’Aix et Arles :

Aix-en-Provence, le samedi 13 janvier 2018

Chers frères et sœurs dans le Christ,

Je dois vous faire part avec douleur que le père Stéphane Cabanac a été mis en examen le mardi 9 janvier dernier par le juge d’instruction de Tarascon pour le vol, à Arles, de divers objets mobiliers classés ou inscrits.

Le père Cabanac est actuellement sous contrôle judiciaire. Le juge lui a aussi imposé de ne plus exercer son ministère pastoral.

Devant la gravité des faits qui lui sont reprochés, j’ai dû prendre la décision de lui demander, à titre provisoire, de se retirer de ses paroisses et de ne plus exercer son ministère de prêtre dans l’attente des décisions que prendra la Justice. Nous sommes convenus ensemble d’un lieu de vie où il pourra prendre le temps de la prière et de la réflexion tout en restant à la disposition de la Justice. Il bénéficie bien entendu de la présomption d’innocence.

L’Église d’Arles est dépositaire d’un riche patrimoine historique et artistique. Celui-ci, propriété de la commune et en partie classé ou inscrit au titre des Monuments Historiques, est confié à la garde du curé affectataire en vertu de la loi de séparation des Églises et de l’État.

Ce patrimoine porte aussi l’héritage spirituel d’une communauté chrétienne, ce qui constitue à nos yeux sa plus grande valeur. Porter atteinte à cet héritage blesse en profondeur l’âme des fidèles et soustrait à tous les Arlésiens et aux visiteurs des œuvres d’art exceptionnelles.

Je confie à votre prière les personnes auxquelles il revient de rendre la justice dans cette affaire. Je vous demande de prier aussi pour le père Cabanac et toutes les personnes atteintes dans leur confiance.

Je suis avec vous dans l’épreuve que traverse votre communauté paroissiale. Avec la grâce de Dieu, vous saurez la surmonter. Je prie le Seigneur qu’elle soit l’occasion de tisser des liens toujours plus profonds de confiance et de collaboration entre vous, au sein de vos équipes et avec vos pasteurs.

† Christophe Dufour

Archevêque d’Aix et Arles