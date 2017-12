Une école du diocèse d’Evry promeut la débauche

Voici l’affiche proposée dans l’établissement Saint Pierre de Brunoy dans l’Essonne au sujet de la journée de prévention du SIDA. Cet établissement dit catholique accueil des élèves de la maternelle au supérieur. L’affiche est accessible sur le site internet de l’établissement, qui déclare dans son projet pastoral :

Les jeunes sont invités ainsi à se former, à fonder leur réflexion, à prendre des engagements et les assumer, à apprendre à structurer leur vie et pour certains leur vie de foi et de prière.

Ainsi nous pouvons espérer donner aux lycéens des clés de lecture et de discernement pour vivre dans le monde actuel en citoyen (et chrétien pour certains d’entre eux) responsable et engagé. Les jeunes cheminent pour être à même de rendre compte de leur position et de leur place dans le monde d’aujourd’hui. Développer une culture du débat à partir des grandes questions de société : apprendre à se parler, à écouter la part de vérité qui est dans l’autre, à se forger petit à petit une position, apprendre l’esprit critique, à prendre du recul, discerner, mieux se connaître et connaître les autres. Au fil des rencontres, permettre à chacun, là où il en est, de grandir en autonomie.