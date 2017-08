Écroulement du toit de l’église Ta Giezu de Rabat (Malte)

Dans la nuit du 22 au 23 août, le toit de l’église “Ta Giezu” de Rabat (Malte) s’est effondré, détruisant l’autel moderne, mais laissant intact l’autel traditionnel. Cet effondrement n’a fait aucune victime. L’église date de 1500. Elle est administrée par les franciscains. L’archevêque de Malte, Mgr Charles Scicluna, s’est rendu sur les lieux, affirmant son soutien aux franciscains.

Mgr Scicluna est connu pour avoir admis ouvertement la communion aux divorcés remariés, sans amendement de leur état de vie. On notera aussi l’affichage de la part de l’archevêque à des positions et des thèmes “bergogliens”, comme on peut le voir sur son compte Twitter. Pour certains, cet écroulement qui n’a atteint que l’autel moderne est un signe par rapport à quelques récents événements “maltais” (communion donnée aux adultères, légalisation récente du mariage homosexuel…).

SOURCE – Malta independent