États-Unis: décès de l’abbé Daniel Cooper (FSSPX)

L’abbé Daniel Cooper, prêtre américain de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X (FSSPX), est décédé à l’hôpital de Houston au Texas. Né en 1962, l’abbé Cooper avait été ordonné à Écône en 1987. C’est une figure de cette fraternité sacerdotale qui s’éteint donc aux États-Unis. Voici le communiqué de la FSSPX:

La Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X confie aux prières des fidèles le repos de l’âme de l’un de ses membres. L’abbé Daniel Cooper est pieusement décédé au matin du 1er mai 2018, à l’hôpital de Houston au Texas.

L’abbé Daniel Cooper est né le 12 décembre 1962. Il a effectué ses études ecclésiastiques au séminaire de Ridgefield au terme desquelles il a reçu l’ordination sacerdotale des mains de Mgr Marcel Lefebvre, fondateur de la Fraternité Saint-Pie X, le 29 juin 1987 au séminaire international d’Ecône, dans le Valais suisse.

Le défunt a exercé pendant plus de trente ans un apostolat fructueux et varié dans le district des Etats-Unis. Il passa notamment par les prieurés d’Armada, Los Gatos, Veneta, Arcadia et Dickinson, qui fut son dernier poste.

Né le jour de la fête de Notre-Dame de Guadalupe, un 12 décembre, il a remis son âme à Dieu au terme d’une longue maladie le jour de la fête saint Joseph, qui est aussi le patron de la Bonne Mort, un 1er mai.

R.I.P