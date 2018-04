Message de Pâques de Mgr Le Gall

L’archevêque de Toulouse écrit :

l suffit d’aimer.

C’est le titre d’un film ancien sur Bernadette.

Elle a vu s’allumer dans la grotte de Lourdes

la lumière de la Résurrection.

Le tombeau était vide au matin de Pâques.

La grotte est vide maintenant,

mais notre foi est allumée,

elle se ravive à la flamme des cierges.

Célébrer la Pâque, c’est entendre sonner l’Heure :

« Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,

les aima jusqu’au bout » (Jn 13, 1).

Il suffit de se laisser aimer.

Comme m’écrit une femme qui va être baptisée la nuit de Pâques :

« Je me suis sentie accueillie, aimée pour ce que je suis,

je me suis sentie vue ».

Aimons ces fêtes qui nous font renaître,

qui mettent de la lumière dans nos cœurs et dans nos yeux ! »

Il suffit d’aimer.