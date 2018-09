Un Rosaire pour la Foi, la Vie et la Paix en Belgique et dans le monde, le 13 octobre 2018

Communiqué de l’organisation du Rosaire aux frontières en Belgique

La récitation du Rosaire aux frontières est une initiative de prière de plus en plus internationale, inaugurée en 2017 à la suite du centenaire des apparitions de Marie à Fatima. L’élan est à présent suivi par des catholiques en Belgique, pour demander à Notre Dame la renaissance de la Foi, la protection de la Vie et la Paix du Christ en Belgique et dans le monde entier. Cet évènement aura lieu le 13 Octobre 2018 à 15.00 à travers toute la Belgique.

Le Cardinal Joseph De Kesel¨ Archevêque de Malines-Bruxelles¨ porte tous les participants et ce projet dans sa prière. Pour permettre à chacun et chacune de se rassembler et de vivre cet événement concrètement et en nombre, il sera possible de se réunir sur les frontières ou à l’intérieur du pays¨ dans les églises ou à l’extérieur, en ville ou dans les campagnes. Réciter le Rosaire sur les frontières symbolise l’amour des priants pour leur pays, mais aussi le désir de réaliser un trait d’union entre les pays, par le rayonnement de la prière.

Tous sont invités à y participer soit en créant et en animant un lieu de prière, soit en rejoignant un lieu de prière existant, via l’inscription sur le site internet du projet.

Depuis le Centenaire des apparitions de Notre Dame à Fatima, plusieurs pays à travers le monde ont récité cette prière à leurs frontières¨ sur leurs côtes ou à l’intérieur de leur pays.

Le projet répond ainsi aux appels récurrents et universels de Marie, Notre-Dame au Cœur d’Or qui, à Beauraing, demanda de prier pour «l a Paix au cœur de tous les peuples et nations ».

Informations ici.