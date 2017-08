Mgr Michel Pansard, nommé successeur de Mgr Dubost dans le diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes

Le Pape François a nommé ce mardi 1er août, Mgr Michel Pansard évêque du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes, il était jusqu’à présent évêque de Chartres. Mgr Michel Dubost est nommé administrateur apostolique du diocèse jusqu’à la prise de possession de son successeur.

Ordonné en 1982 pour le diocèse Nanterre, Mgr Michel Pansard fut vicaire de la paroisse Saint Jean-Baptiste de Sceaux (1982-1985) et aumônier des lycées et collèges de Sceaux (1982-1988). En parallèle de ces fonctions, Mgr Pansard fut en mission d’études à l’Institut Catholique de Paris entre 1985 et 1988. En 1988, il devint professeur et directeur au Séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux, fonction qu’il occupa jusqu’en 2000. Il fut ensuite, nommé responsable diocésain de la formation permanente des prêtres (1994-2003). En 2000, Mgr Pansard devint Vicaire général de l’évêque de Nanterre et aumônier diocésain du Mouvement des cadres chrétiens, fonction qu’il occupa jusqu’à sa nomination en comme évêque de Chartres en 2005.

Au sein de la Conférence des évêques de France, Mgr Pansard fut Président du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles de 2011 à 2017.

L’installation de Mgr Michel Pansard aura lieu le dimanche 1er octobre dans l’après-midi (l’heure sera connue ultérieurement) en la cathédrale de la Résurrection d’Évry.

