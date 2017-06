Les Missionnaires de la Divine Miséricorde cherchent des animateurs pour le camp Jean-Paul II

Le camp Jean-Paul II est un camp semi-itinérant pour garçons de 13 à 16 ans. Au programme : vélo, kayak, activités manuelles, spirituelles, culturelles… Il se déroulera dans l’Indre du 6 au 23 juillet 2017.

Aujourd’hui, le camp Jean-Paul II lance un appel !

Pour…quoi ?

Pas de camp sans animateur !

Pour entourer la trentaine de garçons (13-16 ans) du camp Jean-Paul II,

pour les faire grandir et

pour leur donner l’exemple d’une jeunesse engagée,

l’abbé directeur a besoin de vous !

Au programme :

Pré-camp (du 4 au 5 juillet) : pour souder l’équipe d’animation et préparer les grandes activités ;

Services auprès des enfants (du 6 au 23 juillet) : encadrement, cuisine, intendance, services techniques… et surtout JEUX et BONNE HUMEUR ;

Pour qui ?

Pour tous les jeunes hommes entre 18 et 30 ans (ou 17 ans si BAFA en cours) qui veulent découvrir le don de soi, le sens du service et de la gratuité (le camp ne rémunère pas ses animateurs) auprès de la jeunesse !

Détenteurs (ou non) du BAFA, venez rejoindre les séminaristes des Missionnaires de la Miséricorde Divine pour encadrer les garçons du camp Jean-Paul II !

Pour toute question, vous pouvez contacter l’abbé directeur au 06 18 84 47 87

Je m’engage !

Ce formulaire permet de prendre un premier contact avec le directeur