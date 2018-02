Dans le numéro 1703 de Paris Notre-Dame daté du 25 janvier 2018: on apprend ainsi quelques nominations dans le diocèse de Paris de la part de son nouvel archevêque, Mgr Michel Aupetit. Certains de ces noms ne sont pas inconnus des lecteurs de Riposte catholique.

Tout d’abord, l’abbé Albert Jacquemin a été confirmé dans ses fonctions de vice-officiel, tout en étant nommé vicaire épiscopal pour l’officialité. Le chanoine Marc Guelfucci, curé de Saint-Eugène-Sainte-Cécile, a été nommé vicaire épiscopal pour les mariages jusqu’au 31 août 2019 (il n’est donc pas désigné pour un an, mais bien pour deux ans); c’est une reconnaissance significative pour un canoniste compétent. Enfin, Mgr Patrick Chauvet a été nommé vicaire épiscopal pour l’usage de la forme extraordinaire du rite romain et pour le service de l’Imprimatur jusqu’au 31 août 2018. Il a notamment permis et accueilli la célébration pour les 10 ans du Motu Proprio Summorum Pontificum à la cathédrale Notre-Dame de Paris le 10 juillet 2017.