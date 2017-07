Opération Fleurir nos Croix pour le 15 août !

CARIDAD, une association catholique qui soutient des projets caritatifs en France et dans le monde, met en place l’opération #FleurirNosCroix pour le 15 août !



Nos très nombreux calvaires sont souvent mal entretenus et non fleuris… Pourtant ils font partie de notre paysage, de notre histoire et témoignent de notre foi !



Le 15 août, que vous soyez en vacances, au travail ou en camp, sortez fleurir les calvaires !

A la montagne, à la campagne, à la mer… il y en a partout. Il suffit d’y prêter attention. 🙂



Nous voulons honorer le Christ par l’intercession de la Vierge Marie.

C’est gratuit, c’est beau, c’est bon.



Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à l’appel !



→ Envoyez les photos de vos actions, sur Facebook ou par mail à contact@caridad.fr et à annonces.infocatho@gmail.com, ainsi que les lieux des calvaires.



→ Partagez le teaser de l’opération !