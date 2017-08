Pèlerinages de France : un guide complet à glisser dans votre bibliothèque

Le guide complet Pèlerinages de France vient de paraître aux éditions Via Romana.

Guy Barrey, diplômé de l’IEP de Paris et d’études supérieures de droit public, a été magistrat de chambre régionale des comptes, inspecteur général du tourisme, et inspecteur général à l’administration du développement durable, de 2009 à 2016. Directeur du site internet http://pelerinagesdefrance.fr et délégué pour l’Eure-et-Loir de l’association Lourdes cancer Espérance, il vient de publier Pèlerinages de France, guide complet des principaux pèlerinages catholiques en France. Chaque pèlerinage mentionné comporte un résumé historique et des données touchant à sa dimension spirituelle.

L’histoire des pèlerinages de France est indissociable de l’histoire du peuple français, des grands moments de l’histoire de France, des rois qui ont fait la France et de la République qui a suivi, indissociable de la construction même de notre pays. Les pèlerinages de France montrent combien le christianisme a façonné les territoires qui composent notre pays, entretenu la foi et imprégné les mentalités. Ils illustrent combien le catholicisme est consubstantiellement lié à la France. Ils manifestent combien la France ne serait pas la France sans le catholicisme. Ils expriment combien la France, constellée de lieux de pèlerinages dédiés à la Vierge Marie, est bien « le Royaume de Marie », combien le Sacré-Cœur de Jésus y est partout chez lui, rayonnant depuis ses messages de Paray-le-Monial.

Tous ces pèlerinages, des plus grands aux plus humbles, sont également indissociables d’un patrimoine religieux exceptionnel, qu’il importe d’entretenir et de préserver. Ce patrimoine religieux catholique explique pour partie que la France soit et demeure depuis de longues années la première destination touristique au monde. L’attachement de nos concitoyens, chrétiens ou non, à ce patrimoine religieux reste très fort, tant il est constitutif de l’âme même de la France.

