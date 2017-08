La prière des « Sanctuaires qui prient pour la France »

Voici la Prière officielle pour la France du Réseau des Sanctuaires qui prient pour la France coordonné par le Père Xavier Malle, ancien recteur du sanctuaire de l’Île-Bouchard, qui regroupe les sanctuaires de Cotignac, du Puy-en-Velay, l’Ile-Bouchard, Paray-Le-Monial, la cathédrale Notre-Dame de Paris, Notre-Dame des Victoires à Paris, Pellevoisin, Pontmain, …

« Sainte Vierge Marie, Notre-Dame, Vous avez porté depuis des siècles un regard d’Amour sur le pays de France et sur le peuple français. Vous l’avez protégé et aidé de mille manières et Vous avez manifesté à de nombreuses reprises Votre présence sur cette terre. Malgré toutes leurs faiblesses et leurs péchés, les chrétiens de France Vous ont montré souvent leur tendresse et leur confiance. Ainsi, un pacte d’affection s’est créé entre la France et Vous-même, déterminant de la sorte un chemin privilégié vers le Cœur de votre Fils Jésus. Aujourd’hui, Vierge Sainte, nous tournons nos regards vers Vous avec plus d’insistance. Vous savez que dans notre pays, comme dans le monde entier, se joue l’avenir de l’être humain, de la famille, et de la civilisation et de la vie. Vous voyez que les forces de destruction de l’homme sont à l’œuvre comme jamais, séduisant les esprits et les cœurs. Vous êtes la Femme de l’Apocalypse qui, avec l’aide des anges, combattez le démon. Prenez-nous en pitié. Ne nous abandonnez pas dans le combat. Ecoutez les humbles prières que nous faisons monter vers Vous avec un cœur d’enfant. Permettez que la vérité, la pureté, la foi, l’union des cœurs triomphent chez nous, non pour nous glorifier nous-mêmes, mais pour servir dans le monde entier, avec générosité, Jésus Sauveur des hommes, Votre divin Fils. Faites de nous des hommes et des femmes courageux et fervents, dignes de leurs pères et préparant des générations futures qui continueront l’œuvre de l’Amour dans notre pays et sur toute la terre. Amen. » (Réseau des Sanctuaires qui prient pour la France)