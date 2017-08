Retraite du Rosaire avec la Fraternité Saint Vincent Ferrier

La pédagogie dominicaine du rosaire, qui « fait passer le dogme par les mains de Marie », est éminemment pratique et surnaturelle. Elle vient nous prendre au milieu de nos joies, de nos souffrances et nos aspirations terrestres, pour ouvrir une porte sensible et proche à la contemplation du mystère de l’amour que Dieu porte à chacun d’entre nous.La grâce de la méditation du rosaire, c’est « Jésus revivant dans l’âme par l’action maternelle de Marie ». Dans ses mystères joyeux, ses mystères douloureux, ses mystères glorieux, tout le cycle de la communication de Dieu avec les hommes trouve à s’exprimer : l’incarnation, la rédemption, la vie éternelle.

La Retraite du Rosaire, en quatre jours, vient réveiller dans l’intimité de l’âme les mystères de son propre salut. Elle offre à chacun une occasion exceptionnelle de se ressourcer et de s’enraciner dans la vie de sa foi.

La prochaine retraite aura lieu du 21 au 25 août au Foyer de Charité de Poissy (78).

Inscription sur https://www.chemere.org/ activits/rosaire

La Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, dont le siège se trouve à Chémeré-le-Roi, en Mayenne, est une communauté religieuse d’inspiration dominicaine qui puise ses forces dans l’observance régulière et la liturgie traditionnelle. Disciples de saint Thomas d’Aquin, les frères sont avant tout des apôtres, dont la prédication est orientée au « salut des âmes par la lumière » (sainte Catherine de Sienne).