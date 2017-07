Nouvelle communauté grecque-catholique à Porto-Rico

La nouvelle vient de tomber: à Porto-Rico, une communauté orthodoxe a rejoint l’Église catholique le 10 juin 2017. C’est une belle et heureuse nouvelle. Une communauté grecque-catholique est donc apparue dans le champ ecclésial catholique. Comme l’écrit Yves Daoudal, “la communauté “pan-orthodoxe de Saint-Spyridon » à Trujillo Alto a été reçue dans l’Église catholique comme communauté grecque catholique sous la juridiction de l’archevêque latin Roberto Gonzales.” La cérémonie s’est faite en présence du vicaire général de l’archidiocèse de Porto-Rico, le Père Alberto Figueroa. Le responsable de cette communauté, le Père Andrew Vujisic, est né au Monténégro. Il exerçait la fonction d’archimandrite de l’archidiocèse grec-orthodoxe de Mexico et de vicaire épiscopal du secrétariat général des ministères pan-orthodoxes. Il était placé sous la juridiction du patriarcat de Constantinople. Bref, le rattachement à Rome ne relève pas du vœu pieux et de conceptions dépassées: c’est une perspective qui reste d’actualité.

SOURCES – Blog Holy synergy , El Visitante de Puerto Rico et Blog d’Yves Daoudal