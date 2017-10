Pologne – Succès du “Rosaire aux frontières”

Ce sont plus d’un million de polonais qui ont dit le rosaire en entourant toute la Pologne. Le 7 octobre 2017, les polonais ont dit le rosaire pour la paix dans le monde. Cette opération est un tel succès et constitue le plus grand rassemblement de prière européen depuis les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) qui eurent lieu également en 2016… en Pologne ! C’est une chaîne priante qui a entouré la Pologne, des frontières en passant par les plages de Baltique tout en longeant l’Oder. Le Premier ministre polonais, Madame Beata Szydlo, a même salué cette initiative.