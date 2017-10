Séminaire de La Reja (Argentine): 18 séminaristes reçoivent la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat

Le samedi 7 octobre 2017, au séminaire Notre-Dame Corrédemptrice de La Reja (Argentine), une messe pontificale a été célébrée en la fête de Notre-Dame du Rosaire par le Supérieur général de la Fraternité Saint Pie-X, Mgr Bernard Fellay. À cette occasion, 18 séminaristes ont reçu la tonsure, les ordres mineurs ou le sous-diaconat.

Plus exactement:

5 séminaristes de 2ème année ont reçu la tonsure ecclésiastique et sont entrés dans la cléricature.

5 séminaristes de 3ème année ont reçu les premiers ordres mineurs, de portier et lecteur.

1 séminariste de 4ème année a reçu les seconds ordres mineurs, d’exorciste et acolyte.

7 séminaristes de 5ème année ont reçu l’ordination au sous-diaconat. Parmi ces derniers, 4 Argentins, 2 Brésiliens et 1 Mexicain.