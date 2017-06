Le Pakistan, premier pays au monde à délivrer un passeport transgenre

La semaine dernière, le Pakistan est devenu le premier pays au monde à reconnaître le transgendérisme en accordant à un homme qui se considère comme femme, un « passeport transgenre ».

“J’ai reçu mon passeport qui m’attribue le sexe X, et non masculin ou féminin”, a annoncé samedi Farzana Riaz, un transgenre de 30 ans de Peshawar, cofondateur et président de l’association TransAction. “Auparavant, j’avais un passeport qui m’attribuait le sexe masculin. Mais cette fois j’ai dit aux autorités que je n’accepterais plus de passeport s’il ne m’identifiait pas comme transgenre.”