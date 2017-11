Proximité avec les Evangéliques sur la famille ou la bioéthique

Dimanche 5 novembre, à Lourdes, le pasteur Étienne Lhermenault , président du Conseil national des évangéliques de France, s’est brièvement adressé aux évêques français réunis en Assemblée plénière. C’est la première fois qu’un représentant de cette instance était invité. Son intervention ne figurait pas au programme et n’a duré qu’une poignée de minutes. C’est visiblement grâce à Mgr Vincent Jordy , évêque de Saint-Claude (Jura), qui a permis cette intervention, dans le cadre des travaux du Conseil d’Églises chrétiennes en France (CECEF).

Étienne Lhermenault a déclaré :

« Il reste entre nous des désaccords sérieux, sur les sacrements, les ministères et l’Église. Mais nous avons en commun de confesser le Christ crucifié, mort et ressuscité, et la mission d’aller partout par le monde faire des disciples. »

« Nous ressentons aussi une proximité avec une grande partie des catholiques sur des sujets de société, comme la famille ou la bioéthique ».« Il faudra s’entendre, à l’avenir, sur la manière dont nous pouvons agir ensemble pour être une présence chrétienne dans le monde ». « Pour l’instant, nous en sommes encore au stade de l’interpellation mutuelle. »