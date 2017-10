10 ans du Motu Proprio à Ravenne

Notre confrère Messa In Latino propose un reportage sur la messe célébrée dimanche 28 octobre à la Basilique Saint-Apollinaire in Classe de Ravenne par SE le Cardinal Raymod Leo Burke. Cette messe pontificale du dimanche du Christ Roi était célébrée à l’occasion du premier pèlerinage régional des groupes stables « Summorum Pontificum » organisée par la Section de l’Emilie-Romagne de la coordination nationale des Summorum Pontificum (CNSP), en collaboration avec le groupe stable “cardinal Domenico Bartolucci” à Ravenne et l’Association culturelle “San Michele Arcangelo” pour les 10 ans de la lettre apostolique Summorum Pontificum. De nombreux prêtres et religieux étaient présents.

