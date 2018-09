1ère paroisse personnelle en Angleterre

Le 8 septembre 2018, Mgr Philip Egan, évêque de Portsmouth (Angleterre), vient d’ériger une paroisse personnelle pour les fidèles attachés à la forme extraordinaire du rite romain à Reading, la paroisse Saint John Fisher. Cette paroisse est confiée à la Fraternité Saint-Pierre (dont les prêtres assuraient depuis une dizaine d’années l’apostolat dans cette ville). Il s’agit de la première Paroisse Personnelle en Angleterre et la 4ème pour la FSSP en Europe avec Rome (Italie), Amsterdam (Pays-Bas), Thaville (Suisse).

La paroisse dessert l’église St William d’York de Reading. Le Curé est l’abbé Matthew Goddard, FSSP. Né dans une famille anglicane, il s’est converti au catholicisme en 1988. Il a travaillé quelques années dans le domaine des services sociaux. Il est rentré au Séminaire Our Lady of Guadalupe en 2002. Prêtre depuis 2009, il a été quelques années en ministère à Ottawa (Canada) puis à Reading depuis 2012. Il est Supérieur de cette maison de la FSSP depuis 2015. Reading est situé au nord de Portsmouth (90 km) et à l’ouest de Londres (70 km).

La messe dans la forme extraordinaire est célébrée le dimanche et fêtes à 11h00 et chaque jour de la semaine. Les 3 prêtres de la Maison Saint John Fisher desservent également les villes de Chesham Bois et de Bedford.

FSSP Reading