2 retraites de Saint Ignace cet été à Myans (73)

L’Oeuvre des Retraites de la Fraternité Saint-Pierre propose deux retraites de Saint-Ignace :

Pour dames et jeunes filles (à partir de 17 ans), au sanctuaire Notre-Dame de Myans, à quelques kilomètres de Chambéry (73).

Retraites de Saint-Ignace, du 23 au 28 juillet 2018 et du 27 août au 1er septembres 2018, prêchées par deux prêtres de la Fraternité Saint-Pierre.

Ayant lieu dans un cadre idéal propice à la méditation et à la prière, cette retraite vous permettra de revenir à l’essentiel et d’entrer plus profondément dans une intimité avec Dieu.

Renseignements et inscriptions :

www.oeuvredesretraites.fr

09 62 11 60 89 (laisser un message)