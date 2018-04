La 27è université d’été de Renaissance Catholique aura lieu entre le 21 et le 24 juillet sur le thème “La révolution silencieuse”. Elle aura lieu à Saint-Laurent sur Sèvre avec un pèlerinage sur la tombe de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et une journée au Puy du Fou. Il faut souligner la grande qualité, comme chaque année, des interventions (voir programme ci-dessous) et des intervenants.

Programme (au 20 mars) La religion du multiculturalisme Après la démocratie : gouverner contre le peuple, gouverner sans le peuple Les Droits de l’Homme contre les Nations Le mépris de la vie au service de l’hédonisme L’impasse de la laïcité Le transhumanisme nouvelle frontière Ce qui s’est passé en Mai 68 L’impuissance au pouvoir La dictature des juges La gouvernance européenne contre les peuples Résister Cinescénie et journée au Grand Parc du Puy du Fou

