Les Adoratrices du Coeur Royal à Preston

Mgr Campbell, évêque de Lancaster (Angleterre), vient d’annoncer qu’il allait accueillir les Soeurs Adoratrices du Coeur Royal dans son diocèse. Les Soeurs Adoratrices sont la branche féminine contemplative de l’Institut du Christ Roi. Fondée en 2001, les Adoratrices comptent une quarantaine de Soeurs dans trois maisons en Italie, en Suisse et en Allemagne. Cette nouvelle fondation arrive quelques semaines après que Mgr Campbel ait confié une seconde église à l’Institut du Christ Roi dans son diocèse :

C’est une grande joie pour moi de voir arriver dans le diocèse les Sœurs Adoratrices, car je pense que c’est un réel cadeau, non seulement pour avoir une présence de prière aussi forte et dynamique au cœur de Preston, mais surtout pour les jeunes femmes de notre diocèse qui vont que certaines jeunes femmes choisissent encore cette vocation et que cela peut être une façon joyeuse et belle de vivre sa vie.