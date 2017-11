Agenda: La Fête du livre de Renaissance Catholique à Villepreux le 10 décembre

Un lecteur nous invite à diffuser les informations pour la prochaine fête du livre de Renaissance Catholique :

Notre 26e Fête du Livre se tiendra dimanche 10 décembre de 11 h à 19 h à Grand’Maisons (Villepreux au nord de Versailles, à 20 km à l’ouest de Paris).

Nous vous attendons nombreux : contre le règne du politiquement correct. Votre présence en compagnie de votre famille et de vos amis est indispensable !

Pour Noël, offrez des livres dédicacés.

11 h 00 Messe chantée

12 h 00 Ouverture des librairies, de la restauration et des boissons. Stands de produits du terroir d’amis producteurs. Salle dédiée au livre jeunesse. Livres d’occasion. Éditions de Renaissance Catholique et de l’Œuvre scolaire Saint-Nicolas.

13 h 00 Plus de 100 auteurs attendus pour dédicacer leurs ouvrages. Garderie d’enfants.

Interventions et signatures :