Agenda: Journée Portes-Ouvertes à l’Ecole Charles de Foucauld à Saint-Maur des Fossés (94)

L’Ecole Charles de Foucauld de Saint-Maur-des-Fossés (102 ter, rue Garibaldi – 94100 Saint-Maur des Fossés) ouvre ses portes le samedi 17 mars 2018 de 14h à 17h.

Venez découvrir cette école, pour en parler, pour inscrire vos enfants !

Une école « papier crayon » depuis plus de 20 ans, de la moyenne section de Maternelle au CM2. Fondée en 1995 l’école compte près de 70 élèves et assure un enseignement traditionnel de qualité et la transmission de la foi catholique.

Ecole Charles de Foaulcauld (Saint-Maur)