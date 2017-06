Agenda: En route pour Tolède avec la Route Saint-Pierre…

Pour les jeunes de 18 à 28 ans, venez marcher en Castille entre Avilla et Tolède avec la Route Saint-Pierre du 31 juillet au 11 août, accompagné par des prêtres et séminaristes de la Fraternité Saint-Pierre.

Cette œuvre pour filles et garçons s’adresse aux jeunes étudiants et aux jeunes professionnels, entre 18 et 28 ans, pour onze jours de marche, de prière, de topos et de découverte. Onze jours pour retrouver l’essentiel, dans l’effort et la joie, et faire naître de saines amitiés. Onze jours pour retrouver le sens du réel, pour débroussailler notre vie de ses mauvaises herbes, et raviver notre soif de sainteté. Cela serait presque une gageure, si l’esprit d’amitié et de prière de la route n’avait donné, depuis tant d’années et en tant d’exemples différents, un nombre si grand de chrétiens solides et épanouis. En s’inscrivant dans cette continuité, la Route Saint-Pierre se veut ainsi plus qu’une simple randonnée pour jeunes, plus qu’une marche de santé : une marche de sainteté !

Accompagnée par des prêtres et séminaristes de la Fraternité, la Route offrira chaque jours des temps spirituels forts, avec la Messe quotidienne, des topos, une découverte de la liturgie traditionnelle et de ses trésors, de la polyphonie, mais aussi, au cours d’étapes prévues pour tous (15km/jour environ) la rencontre avec une identité culturelle unique, dans des paysages incroyables, avec chaque soir des hébergements abrités et des douches ! Bref un programme complet, avec des temps de détente, de visite et d’inattendu.