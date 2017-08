Une belle édition du colloque Ars Celebrandi en Pologne

Nous avons évoqué la messe solennelle de Requiem célébrée en rite dominicain à l’occasion du 4ème de la Session “Ars Celebrandi” en Pologne. Ars Celebrandi vient de publier un bilan de sa session.

Ars Celebrandi, la plus grande session pour la liturgie traditionnelle en Pologne et en Europe de l’Est, a eu lieu – pour la quatrième fois – au sanctuaire de Notre-Dame de Lichen du 20 au 27 juillet. Plus de 40 prêtres polonais travaillant dans leur patrie et de nombreux pays à travers le monde (y compris la Corée du Sud, les Etats-Unis, la Lettonie, l’Allemagne, l’Autriche) ont appris à célébrer la messe dans la forme extraordinaire du rite romain et 10 d’entre eux ont pu célébrer leur première messe traditionnelle. Plus de 100 laïcs ont été formés au service de l’autel ou de chants liturgiques (chant grégorien et polyphonique). […]