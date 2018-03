Brève: A propos d’Angoulême et de l’application du Motu Proprio

Un lecteur nous adresse quelques remarques personnelles à propos de l’application du Motu Proprio dans son diocèse, le diocèse d’Angoulême qui reste bloqué à une messe mensuelle. Il faut dire qu’Angoulême vit sur l’ère post-Mgr Dagens qui a accéléré la dégradation de la situation de ce diocèse rural.

“Malheureusement nous n’aurons cette année encore aucun office de la Semaine Sainte et de Pâques dans la forme extraordinaire à Notre-Dame d’Obézine, écrit notre lecteur, ce diocèse est en train de mourir.

Il y a quelques années, je faisais la route pour la Semaine Sainte et plusieurs dimanches de l’année pour Limoges ou Périgueux où l’Institut du Christ Roi et la Fraternité Saint-Pierre disposent d’apostolats réguliers. Cette année, avec l’âge, j’irai à la chapelle de la Fraternité de la Transfiguration à Angoulême. Mon évêque ne me considère pas ! On nous demande encore et toujours la patience. Mais tout est fait depuis des mois pour que la messe dans la forme extraordinaire reste limitée à un dimanche par mois… et que surtout, les quelques bonnes volontés et familles retournent dans leur paroisse. Cette année aussi, je ne donnerai plus au denier du culte… mais a des oeuvres vraiment d’Eglise. Pendant toutes ses années, j’ai pensé à tord qu’il fallait malgré tout soutenir l’Eglise au niveau local mais cela ne sert qu’à organiser de multiples réunions, des consultations diocésaines ou des travaux pharaoniques discutables”.