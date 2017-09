Brève: A propos de Bayonne

Un lecteur s’interrogeait il a quelques jours sur la suppression le 10 septembre de la messe dans la forme extraordinaire à Bayonne en raison de la rentrée paroissiale :

Dans le diocèse de Bayonne, les “tradis” sont ils des fidèles de seconde catégorie ?

En effet, demain dimanche 10 septembre, la messe en forme extraordinaire (célébrée à Saint Amand) est supprimée pour cause de rentrée paroissiale… Sûrement pour permettre à tous les prêtres de la paroisse de Bayonne centre de concélébrer et d’obliger les fidèles d’assister à cette union presbytérale…

On croirait presque que c’est un test pour vérifier que la pilule est bien passée et que les tradis sont rentrés dans le rang.

Prochaine étape, la suppression définitive de la messe en forme extraordinaire pour une messe Paul VI grégorienne ?

L’évêque est il au courant ?