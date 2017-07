Brève: Assemblée Générale de la Fédération Internationale Una Voce

L’Assemblée Générale de la Fédération Internationale Una Voce (FIUV) se tiendra à Rome en septembre prochain. Elle regroupe les représentants de 53 pays répartis sur tous les continents.

La Fédération Internationale Una Voce est un mouvement de laïques dont les buts principaux sont de s’assurer que le Missale Romanum (édition 1962) du pape Jean XXIII soit maintenu dans l’Église comme la référence de l’une des formes de célébration liturgique et que soit sauvegardé et promu l’usage du latin, du chant grégorien et de la polyphonie sacrée.

Une assemblée générale est convoquée tous les deux ans à Rome pour élire les nouveaux membres du Conseil et le Président. Le Président en exercice est M. James Bogle, membre de ‘Una Voce Australia’ et ‘The Latin Mass Society of England and Wales’.

La Fédération est reconnue pas le Saint Siège, ses points de vue sont accueillis avec courtoisie et respectés par les congrégations romaines concernées, et ses représentants sont reçus par elles de la même manière. Au cours des années la Fédération est intervenue avec succès, et en de nombreuses occasions, auprès de Rome, pour demander le maintien de la messe traditionnelle et la pratique de l’ancienne liturgie.

Son premier président, Dr. Eric de Saventhem, a contribué à obtenir du pape Jean Paul II, en 1986, la convocation d’une commission spéciale de cardinaux pour faire un état de la situation de la célébration de la messe traditionnelle.